Trump annulla visita in Danimarca dopo no ad acquisto Groenlandia

Dopo il secco "no" alla sua proposta di valutare l'acquisto della Groenlandia da parte degli Stati Uniti, il presidente Donald Trump ha deciso di cancellare la sua visita del prossimo 2 settembre in Danimarca, paese da cui la Groenlandia dipende. "Visti i commenti del primo ministro Mette Frederiksen che ha detto di non essere interessata, rinvierò il nostro incontro", scrive Trump, incurante del rischio di provocare una crisi diplomatica.