Trovati 25 migranti chiusi in container-frigo su traghetto da Olanda a Gb 

Almeno 25 persone sono state trovate, stipate in un container-frigo, a bordo di un traghetto-cargo diretto dall'Olanda in Gran Bretagna. Lo hanno riferito fonti di polizia. Il quotidiano olandese De Telegraaf scrive che il ritrovamento è stato effettuato dall'equipaggio poco dopo la partenza dell'imbarcazione. Al momento non si conosce la nazionalità dei migranti.