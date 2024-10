Troupe del Tg3 aggredita in Libano, l'autista muore d'infarto

L'inviata Lucia Goracci ha spiegato che l'aggressione si è verificata vicino a Sidone, sul luogo di un bombardamento di due notti fa. "La fixer aveva segnalato al locale Hezbollah la nostra presenza. Stavamo riprendendo senza problemi e la gente ci parlava", ha affermato la giornalista. E' poi spuntato un uomo che è andato contro l'operatore, tentando di strappargli la telecamera. "Lo abbiamo protetto, poi siamo tornati in auto pronti per allontanarci in fretta. Sono arrivati altri, che hanno preso a spintonare l'auto. L'uomo, il primo, ha provato a tirarci una grossa pietra. C'era chi lo tratteneva e c'era chi lo aizzava. Siamo andati via veloci in auto. Quest'uomo però apparentemente ci stava inseguendo", ha affermato Goracci.