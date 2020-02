Trentunenne morì tre ore dopo la nascita della figlia, la famiglia va in Australia per esaudire un suo desiderio

L'11 febbraio di un anno fa tutto finiva per Brett Kinloch, ma tutto iniziava per sua figlia Ariya, la terzogenita, portata tra le braccia di suo padre 50 minuti dopo la nascita. Una gioia per Brett, anche se provata su un letto di ospedale, e anche se momentanea: il papà di Northampton, in Gran Bretagna, infatti, morì tre ore dopo, a 31 anni, per un tumore. Quel giorno il lieto evento venne offuscato dal lutto, ma un anno dopo per la moglie del 31enne, Nicola, e per le sue tre figlie, compresa l'ultimogenita che spegnerà la sua prima candelina, nulla è perduto, del tutto. La famiglia, infatti, ha iniziato a realizzare la lunga lista di desideri che Brett compilava dall'età di 21 anni. Primo sogno del compianto esaudito? Un viaggio in Australia.