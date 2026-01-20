Treni deragliati in Spagna, oltre 41 vittime | Presentate 43 denunce di scomparsa

Una bambina di sei anni è stata trovata dai soccorritori mentre vagava tra le lamiere, è l'unica sopravvissuta della sua famiglia
© Afp
Sono proseguite senza sosta durante tutta la notte le ricerche per recuperare eventuali altre vittime dell'incidente ferroviario che ha colpito la Spagna. Continuate anche le operazioni di identificazione delle salme già rinvenute. I morti, però, potrebbero essere molti di più. Sono state, infatti, presentate 43 denunce di scomparsa da parte dei parenti di chi si trovava a bordo dei due convogli coinvolti nell'incidente verificatosi ad Adamuz, in Andalusia. Il numero delle vittime potrebbe, quindi, salire rispetto alle attuali 41. I feriti sono più di 150.
Il ministro dell'Interno Fernando Grande-Marlaska ha spiegato che le operazioni di recupero di eventuali altre vittime continueranno "fino al ripristino della normalità". Si tratta di lavori che potrebbero durare diversi giorni o, almeno, fino a che non si verificherà l'intervento dei mezzi pesanti che sposteranno i due treni dai binari. Attività che, verosimilmente, consentirà di rinvenire i corpi dei 43 passeggeri non ancora recuperati e per i quali è stata presentata denuncia di scomparsa alle autorità da parte delle famiglie.
Stavano viaggiando insieme su uno dei due treni coinvolti nell'incidente. Lei, una bambina di sei anni, la sua mamma, il suo papà, suo fratello e un cugino. Sono tutti morti, tranne lei. La famiglia Zamorano Alvarez, questo il loro cognome, è stata distrutta nel giro di 20 secondi. Due agenti della squadra di salvataggio l'hanno trovata lì, in mezzo ai rottami. "Vagava da sola nella scena apocalittica" hanno riferito. Illesa, praticamente un miracolo. Per questo è riuscita a uscire da sola da uno dei vagoni anteriori del treno Alvia. La piccola è stata soccorsa, visitata e affidata ai nonni.
Re Felipe VI e la regina Letizia visiteranno il luogo dell'incidente ferroviario per portare le loro condoglianze. Lo riporta l'agenzia Efe, secondo cui saranno accompagnati dalla vicepremier e ministra delle Finanze Maria Jesús Montero. I reali sono rientrati in anticipo da Atene dove si trovavano per presenziare ai funerali della principessa Irene di Grecia e annullato gli impegni previsti a Toledo.