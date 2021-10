Tragedia nel rugby: Lucas Pierazzoli muore sul campo in Argentina

Dolore senza confini per Lucas Pierazzoli, il rugbista di 28 anni dell’Hurling Club deceduto in Argentina durante una partita di Primera B. Fatale il testa a testa con un avversario. Le fratture vertebrali hanno reso vani i tentativi di rianimazione.

Il fatto - Sono gli ultimi minuti della partita tra Sitas e Hurling, è la nona giornata di Primera B, la seconda divisione rugbistica argentina. Lucas Pierazzoli è in campo, ha 28 anni ed è il pilone: deve aiutare i saltatori, assicurare la spinta. Come si dice nel rugby "deve fare il lavoro sporco". Lui è uno di quelli bravi, un pilastro, così lo definisce il suo club.





Mancano 5 minuti e Lucas corre verso il fondo del campo, ha il pallone in mano, poi viene placcato e rotola a terra. Un testa a testa, cade ma non si rialza più. Prima gli sguardi sgomenti in campo, poi i medici che corrono verso di lui, steso a terra. Si avvicinano al suo corpo gli operatori dell’Hurling e quelli del Sitas.

Si aggiungono tre medici, genitori dei giocatori in campo che scendono dagli spalti per aiutare. Lucas ha un arresto cardiaco. Passano 40 minuti, arriva l’ambulanza, riescono a rianimarlo e Pierazzoli arriva all’ospedale Posadas. Ha le vertebre fratturate e il midollo spinale compromesso, lo sottopongono alla ventilazione artificiale. Passa qualche ora prima che i medici annuncino il decesso. Lucas Pierazzoli non ce l’ha fatta.