Tragedia al confine con il Messico, un bimbo di 9 anni è morto mentre tentava di entrare negli Stati Uniti

-afp

Tragedia al confine tra Messico e Stati Uniti: un bambino messicano di 9 anni è morto mentre tentava di attraversare il Rio Grande per entrare in territorio americano. Nella stessa tratta, i soccorritori sono riusciti a rianimare e salvare una donna guatemalteca e il suo figlioletto di tre anni. Le autorità americane prevedono per i prossimi 2 mesi un boom di bambini migranti non accompagnati. Un'emergenza che sta mettendo in crisi la Casa Bianca.