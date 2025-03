Canada, sparatoria in un bar a Toronto: 12 feriti

Almeno 12 persone sono rimaste ferite in una sparatoria in un bar di Toronto, in Canada. Lo ha reso noto la polizia che sta dando la caccia a un uomo. Tutti i feriti sono stati trasportati in ospedale: quattro hanno riportato ferite non mortali, mentre non sono chiare le condizioni degli altri. Per ora non c'è alcuna spiegazione della sparatoria, avvenuta nella zona est della città.