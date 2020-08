Tokyo, nei parchi di Shibuya arrivano i bagni pubblici trasparenti

L'idea di fare pipì osservando le persone camminare nel parco pubblico potrebbe stuzzicare alcuni e far arrossire qualcuno altro. La bizzarra novità arriva dal Giappone, dove nei giardini di Shibuya, a Tokyo , sono stati installati dei servizi pubblici trasparenti . La tecnologia fa sì che i vetri alle pareti diventino opachi non appena si occupa il bagno. Nessun problema quindi per chi si trova all'interno, che invece può guardare fuori con la strana sensazione di essere osservato.

Il progetto ha visto il contributo di importanti architetti e designer come il nipponico Shigeru Ban. L'idea dei bagni trasparenti nasce per dare la possibilità agli utilizzatori di controllarne la pulizia. La Nippon Foundation, ente benefico che ha partecipato alla realizzazione, ha spiegato come "in Giappone i servizi pubblici sono poco utilizzati proprio perché percepiti come scuri, sporchi o puzzolenti".