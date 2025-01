Bufera su Timmermans, "fondi Ue per le lobby green"

La Commissione che, per bocca del titolare al Bilancio Piotr Serafin, in Plenaria ha risposto con un certo imbarazzo, spiegando che "i finanziamenti del programma Life sostengono entità no profit che supportano l'attuazione delle politiche dell'Unione, in linea con le decisioni del Parlamento europeo e del Consiglio Ue", e ammettendo come sia stato "inopportuno per alcuni servizi della Commissione sottoscrivere degli accordi che obbligano le Ong a fare lobby con i membri del Parlamento europeo".