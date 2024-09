Il green deal europeo ha avuto "risultati disastrosi" a causa dell'"approccio ideologico: decarbonizzazione al prezzo di deindustrializzazione è una débacle". A dirlo è stato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, all'assemblea di Confindustria confermando "l'impegno per correggere queste scelte". "Lo vogliamo dire che è non intelligentissima come strategia? E lo diciamo perché siamo amici dell'Europa e vogliamo difendere la capacità industriale europea".