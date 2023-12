Il Times contro il Panettone: "Meglio il pudding"

Inoltre, stando al colosso di grandi magazzini Selfridges, gli inglesi preferiscono il dolce tipico italiano al loro dessert natalizio tradizionale: il pudding. Dati contro i quali si è scagliato il food editor del Times Tony Turnbull , che ha scritto un articolo in cui stronca il panettone. Il giornalista ha detto che è "troppo dolce, molto spesso pesante ed eccessivamente cotto, è buono solo quando, in prossimità della data di scadenza ad aprile, ci si fa un gigantesco pudding aggiungendoci il burro".

L'attacco - "Basta con il panettone, sospetto (e spero) che i dati di vendita non raccontino l'intera storia. Tanto per cominciare, molte persone preparano ancora il Christmas pudding, mentre nessuno prepara il proprio panettone a casa, quindi gli amanti del pudding vecchio stile non sono calcolati. Inoltre, sappiamo tutti che il fascino del panettone, con le sue belle confezioni, non sta nel mangiarlo ma nel regalarlo", ha scritto Turnbull.

"Aperitivo assieme? Prendi un panettone. Regalo per un collega? Prendi un panettone. Un ringraziamento alla dog-sitter? Prendi un panettone. È come una grande partita di 'pass-the-parcel' (il nostro 'patata bollente', ndr) in cui l'obiettivo è quello di non rimanere con il pacco in mano alla vigilia di Natale".