Thailandia, turista detenuto ritira la recensione per evitare processo per diffamazione

Qualche recensione negativa "di troppo" su Tripadvisor e poi il dietrofront, per evitare la condanna per diffamazione. È l'assurda vicenda capitata a Wesley Barnes, cittadino americano da tempo residente in Thailandia: il diritto di critica - garantito in patria - rischiava di costargli caro, perché nel Paese asiatico questo reato è sanzionato con una pena che può arrivare a due anni. Così per evitare la galera l'uomo è stato costretto a scusarsi con la struttura e a chiedere al portale di rimuovere i commenti incriminati.