Il ministro del Turismo e dello Sport, Surasak Phancharoenworakul, ha spiegato che le risorse potrebbero finanziare anche attività di ricerca, programmi di formazione del personale e iniziative a sostegno delle comunità locali. L'idea è quindi quella di creare un meccanismo attraverso il quale una parte delle risorse generate dai flussi internazionali possa essere reinvestita nel sistema turistico thailandese, con benefici distribuiti anche sul territorio.