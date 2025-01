Thailandia, 200 borse firmate e 75 orologi di lusso: la premier dichiara beni per oltre 400 milioni di dollari

Fa discutere, in Thailandia e non solo, il tenore di vita della premier Paetongtarn Shinawatra, che ha dichiarato beni per oltre 400 milioni di dollari, tra cui più di 200 borse firmate del valore complessivo di oltre 2 milioni di dollari e almeno 75 orologi di lusso valutati quasi 5 milioni di dollari. Le cifre da capogiro sono state rese note dal suo partito, Pheu Thai, ripreso da "Channel News Asia". La dichiarazione e' stata presentata alla Commissione nazionale anti-corruzione (Nacc) in conformità con le normative in vigore nel Paese del sud-est asiatico.