Thailandia, il re nomina Paetongtarn Shinawatra primo ministro

Il re della Thailandia ha ufficialmente insediato Paetongtarn Shinawatra, figlia del controverso miliardario ex primo ministro Thaksin, come capo del governo. Paetongtarn, 37 anni, ha ricevuto l'incarico formale dal re Maha Vajiralongkorn di formare un governo. Thaksin Shinawatra era stato graziato dal re poche ore prima della nomina della figlia a premier. Thaksin, un ex poliziotto diventato miliardario grazie alle sue attività nelle telecomunicazioni, ha 75 anni, fa parte delle migliaia di persone a cui il re Maha Vajiralongkorn ha concesso l'amnistia in occasione del suo compleanno.