Nuova premier in Thailandia, torna la dinastia Shinawatra

La Thailandia ha una nuova premier. E' la più giovane di sempre ed è donna, ma rappresenta anche il rischioso ritorno al potere, dopo 10 anni e per la terza volta, della dinastia politico-economica degli Shinawatra. Eletta dal Paralemnto, Paetongtarn Whinawatra è figlia del controverso tycoon delle telecomunicazioni, ex patron del Manchester City ed ex premier Thaksin (capo del governo dal 2001 al 2006), il cui populismo fu talmente divisivo da portare il Paese sull'orlo della guerra civile. E' inoltre nipote di Yingluck, sorella di Thaksin, prima premier donna dal 2011 al 2014, rimossa dalla Corte costituzionale ed esiliata.