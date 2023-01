Thailandia, dimentica la moglie in strada durante il viaggio per le ferie di Capodanno

Piantata nella notte sul ciglio della strada

La donna ha scoperto di essere stata piantata in asso, quando, nel pieno della notte, l'uomo che si era fermato per fare i bisogni, sul ciglio della strada, l'ha abbandonata da sola senza accorgersi che sulla vettura non c'era nessun'altro oltre a lui. Nel momento che era sceso dall'auto infatti anche la moglie, che si trovava a riposare sui sedili posteriori, era uscita dalla macchina, per appartarsi in una zona coperta da cespugli e fare anche lei i bisogni.