Texas, le stragi non "pesano": da oggi meno paletti per le armi

Nonostante le recenti stragi in Texas, quella di El Paso con 22 morti e quelle di Odessa e Midland di sabato sera con 5 morti, entrano in vigore da oggi nuove norme che allentano le restrizioni sulle armi in Texas. Le autorità dello stato hanno infatti approvato nei mesi scorsi l'abolizione di alcuni paletti per le armi, che sono ora consentite nelle chiese e nelle sinagoghe, a meno che queste non le vietino esplicitamente.