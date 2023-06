Texas, il patrigno e il figliastro muoiono durante una escursione per il caldo

Il giovane non c'è l'ha fatta dopo essersi sentito male per le alte temperature, mentre il patrigno è morto in un incidente stradale nel tentativo di trovare i soccorsi

Dopo il malore del figliastro, il 31enne, ha detto all'altro ragazzo, di portare il fratello (in quel momento svenuto) sul sentiero, mentre lui sarebbe tornato velocemente all'auto per cercare aiuto. Dell'uomo però non si è saputo più nulla e le autorità sono state allertate per la prima volta solo nel tardo pomeriggio. Una squadra composta dai ranger del parco e agenti della pattuglia di frontiera statunitense è arrivata sul posto scoprendo però che per il 14enne non c'era più niente da fare. Le autorità hanno poi iniziato a cercare il padre nelle vicinanze e poco dopo hanno scoperto che il suo veicolo si era schiantato su un terrapieno. Secondo quanto riferito l'uomo sarebbe morto sul colpo.