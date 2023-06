Stati Uniti, operaio muore inghiottito dal motore di un aereo

L'incidente è avvenuto venerdì 23 giugno alle 22:25, poco dopo l'atterraggio del volo in questione, un aereo della Delta Air Lines che proveniva da Los Angeles e che stava rullando verso il gate di arrivo con un motore acceso (quello da cui è stato risucchiato il lavoratore), ha riferito il National Transportation Safety Board americano, come riporta la Cnn. Le autorità stanno indagando sulla morte del lavoratore.

"Siamo profondamente rattristati e stiamo lavorando con le autorità", ha affermato la portavoce dell'aeroporto Erin Rodriguez. Delta Air Lines ha dichiarato di avere il "cuore spezzato" per quanto accaduto. "Siamo addolorati per la morte di un membro dell'equipaggio. I nostri cuori e il nostro pieno supporto sono con la sua famiglia e i suoi amici in questo momento difficile", ha detto un portavoce di Delta alla Cnn.

Solo qualche giorno fa la compagnia aerea regionale Piedmont Airlines, un'affiliata di American Airlines, ha pagato una multa da 15.625 dollari all'Occupational Safety and Health Administration per la morte di un impiegato di terra l'anno scorso in un incidente simile.