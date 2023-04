In Texas i Dieci Comandamenti affissi in tutte le scuole

In Texas la religione entra prepotentemente nelle scuole pubbliche: il Senato dello Stato americano ha infatti approvato tre distinte proposte di legge in materia.

Una prevede che in tutti gli istituti scolastici pubblici vengano esposti in modo ben visibile i Dueci Comandamenti, un'altra che durante l'orario scolastico vengano previsti tempi adeguati per consentire agli studenti di pregare e studiare la Bibbia, e una terza prevede il diritto alla preghiera. Se approvati anche dalla Camera del Texas e quindi firmati dal governatore Greg Abbott, i tre provvedimenti entreranno in vigore il primo settembre, giusto in tempo per l'inizio del nuovo anno scolastico.