Texas, agenti a cavallo arrestano un nero e lo tirano con la corda: la foto che indigna gli Usa

Negli Stati Uniti, in Texas , il 43enne Donald Neely è stato arrestato e ammanettato per violazione di proprietà privata. Fino a qui nulla di strano se non che il soggetto fermato, un uomo di colore , è stato legato a una corda e tirato da due agenti a cavallo . La foto della scena ha profondamente scosso gli americani tanto da parlare di violazione dei diritti dell'uomo e costringere il capo della polizia a scusarsi: "Comprendiamo l'impatto negativo di questa immagine", ha detto.

Non è chiaro se verranno presi provvedimenti - La vicenda, raccontata dal New York Times, è avvenuta a Galveston, in Texas. Il capo della polizia, Vernon Hale, ha cercato di spiegare che i due agenti, Brosch e Smith, non avevano alcun intento cattivo e ha garantito che un simile episodio non avverrà più. Ma intanto la foto ha fatto il giro degli Stati Uniti suscitando una forte indignazione. Non è ancora chiaro se verranno presi o meno provvedimento contro i due poliziotti.