Usa, agente trascinato da unʼauto durante un controllo e "lanciato" in autostrada

Un agente, dopo aver fermato una macchina perché il conducente stava utilizzando il cellulare mentre era alla guida, è stato trascinato dall'auto per diverse centinaia di metri, per poi essere "lanciato" nel mezzo dell'autostrada. E' accaduto a Dunwoody, in Georgia, Stati Uniti. L'uomo al volante della macchina è stato arrestato. Il poliziotto, portato in ospedale, se la è cavata con qualche escoriazione.