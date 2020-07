Terrorismo, la minaccia non è più lo jihadismo ma l'estrema destra

Seth Jones, direttore dl Transnational Threats Project presso il Center for Strategic e International Studies, a Washington, DC, think tank, sostiene che a peggiorare la situazione durante la pandemia sia stata l'azione combinata di chi si oppone alle restrizioni e la polarizzazione politica avvenuta in seguito al movimento Black Lives Metter.

Mai così alto dal 1995 - Un rapporto presentato da Jones registra come dal 1 gennaio 2020 all'8 maggio su 14 azioni terroristiche avvenute negli Stati Uniti, 13 erano avevano una matrice di estrema destra e solo una era riconducibile allo jihadismo. Inoltre, il 60% degli attacchi e piani terroristici nel 2019 è attribuibile alla destra, una percentuale così alta non si vedeva dal 1995, anno della strage di Oklahoma City. Nel 2018 e nel 2019 i terroristi di destra hanno causato il 90% delle morti legate al terrorismo negli Stati Uniti.

Il reclutamento online - Sentendo le parole di Thomas Hegghammer, ricercatore senior presso il Norwegian Defense Research Establishment di Oslo, l'aumento del terrorismo di destra è attribuibile a uno scarso monitoraggio dei siti web. Mentre quelli di stampo jihadista sono sotto stretto monitoraggio, meno approfondito è stato il controllo per i siti che hanno il ruolo di reclutare nuove leve nel terrorismo di destra.

La situazione è stata sottovaluta - "La minaccia non è stata percepita come sufficientemente grave - ha detto Hegghammer - Per dirla senza mezzi termini, non vi è stato abbastanza terrorismo per vittime di massa dall'estrema destra per i governi occidentali per mettere tutto il loro apparato di intelligence in questo".