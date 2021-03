Terremoto di magnitudo 8.1 al largo della Nuova Zelanda: centinaia di persone in fuga 

Sono tre i terremoti registrati: il primo di magnitudo 6.9, il secondo molto al largo di magnitudo 7.1 e infine il terzo di magnitudo 8.1 vicino alle isole disabitate Kermadec. Nell'area, a circa mille chilometri dalle coste della Nuova Zelanda, sono state segnalate altre violente scosse in sequenza, delle quali l'ultima di magnitudo 6.1.

Attesa un'onda di 1-3 metri sulla Nuova Caledonia - Allerta tsunami anche in Nuova Caledonia, nell'arcipelago della Nuova Zelanda. "Un'onda da uno a tre metri impatterà sull'insieme della Nuova Caledonia. Le persone devono lasciare le spiagge e interrompere ogni attività nautica. Non andate a prendere i bambini a scuola per non ingombrare" le

strade". E' quanto ha riferito la Protezione civile, parlando di "minaccia reale" perché l'onda, attesa verso la mezzanotte italiana, potrebbe "penetrare nel territorio".