Terremoto di magnitudo 7 nel mar Egeo, edifici crollati e persone sotto le macerie a Smirne

Un terremoto di magnitudo 7 si è verificato nel mar Egeo . Il sisma è stato avvertito in diverse province turche, compresa Istanbul, in alcune isole greche e anche nella città di Atene . Alcuni edifici sono crollati a Smirne , in Turchia . Le autorità riferiscono di un numero imprecisato di persone sotto le macerie . Segnalato anche un mini-tsunami con onde di circa un metro al largo della provincia costiera turca di Smirne.

Crolli nell'isola di Samo - La scossa, registrata in mare a nord di Samo, ha fatto crollare la parte anteriore della chiesa della Panagia Theotokou a Karlovassi, una delle località turistiche dell'isola greca. A Vathi, un altro centro isolano, sono crollate delle case disabitate. Gli abitanti dell'isola si sono riversati in strada in preda al panico, ma al momento non si segnalano morti o feriti.

Smirne, l'appello delle autorità: "Non rientrate a casa" - La Protezione civile turca (Afad) ha invitato gli abitanti di Smirne a non rientrare negli edifici che appaiono danneggiati e da cui erano fuggiti a seguito del forte terremoto. La popolazione era scesa in strada in massa.

Erdogan: "Mobilitate tutte le forze" - "Siamo accanto ai nostri cittadini colpiti dal terremoto con tutti i mezzi del nostro Stato. Abbiamo avviato le necessarie attività nella Regione con tutte le istituzioni e i ministeri interessati", ha riferito il presidente turco Recep Tayyip Erdogan.