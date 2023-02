Terremoto in Turchia, la rabbia degli abitanti: "Ci sono gli aiuti, ma manca il coordinamento"

"Il governo cerca di aiutare, ma il sistema non funziona correttamente. Ci sono gli aiuti, ma manca il coordinamento. È davvero un grande disastro, la vita in città è stata distrutta". Dalla Turchia del Sud l'inviato di "Controcorrente" raccoglie il disperato sfogo di chi è sopravvissuto al terremoto dello scorso sei febbraio, che, per il momento, ha causato oltre 40 mila morti.

"Nonostante gli sforzi, non riusciamo a salvare le vite sotto le macerie", racconta uno degli abitanti, mentre, in sottofondo, si sentono le lacrime e le grida di chi gli sta attorno. "Siamo molto provati: non abbiamo né casa né cibo né acqua né corrente", gli fa eco un connazionale, con in braccio la figlia piccola. "Nonostante tutto, però, restiamo qui".