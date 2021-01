Terremoto, nuova scossa di magnitudo 5.3 in Croazia: avvertita a Trieste

Terremoto in Croazia, le immagini dei palazzi crollati 46 di 45 Ansa 45 di 45 Ansa 44 di 45 Ansa 43 di 45 Ansa 42 di 45 Ansa 41 di 45 Ansa 40 di 45 Ansa 39 di 45 Ansa 38 di 45 Ansa 37 di 45 Ansa 36 di 45 Ansa 35 di 45 Ansa 34 di 45 Ansa 33 di 45 Ansa 32 di 45 Ansa 31 di 45 Ansa 30 di 45 Ansa 29 di 45 Ansa 28 di 45 Ansa 27 di 45 Ansa 26 di 45 Ansa 25 di 45 Ansa 24 di 45 Ansa 23 di 45 Ansa 22 di 45 Ansa 21 di 45 Ansa 20 di 45 Ansa 18 di 45 Ansa 17 di 45 Ansa 16 di 45 Ansa 15 di 45 Ansa 14 di 45 Ansa 13 di 45 Ansa 12 di 45 Ansa 11 di 45 Ansa 10 di 45 Ansa 9 di 45 Ansa 8 di 45 Ansa 7 di 45 Ansa 6 di 45 Ansa 5 di 45 Ansa 4 di 45 Ansa 3 di 45 Ansa 2 di 45 Ansa 1 di 45 leggi dopo slideshow ingrandisci

Una nuova scossa di terremoto di magnitudo 5.3 è stata registrata intorno alle 18 in Croazia non lontano da Petrinja, la località a una cinquantina di km a sud-est di Zagabria rimasta semidistrutta per il violento sisma del 29 dicembre. Il sisma è stato avvertito anche a Trieste.