Terremoto di magnitudo 6.4 in Croazia, avvertito in Italia | Petrinja, crollato ospedale e un asilo

Un terremoto di magnitudo 6.4 è stato registrato in Croazia e avvertito in Italia, lungo la costa Adriatica da Trieste all'Abruzzo. Lo riferisce l'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia. L'epicentro è stato individuato a pochi chilometri da Zagabria. Il sisma è stato avvertito anche in tutto il Nord Italia e in città come Milano, Bologna, Padova e Verona. Quello di oggi è il terremoto più violento registratosi in Croazia