Terremoto di magnitudo 6.5 colpisce Città del Messico: popolazione in strada

Un forte terremoto di 6,5 gradi della scala Richter ha scosso nella mattina di oggi tutta la regione centrale del Messico. Lo ha riferito il Servizio Sismologico Nazionale (Ssn) secondo il quale l'epicentro della scossa è localizzato nella cittadina di San Marcos dello stato di Guerrero, non lontano da Acapulco. Messaggi d'allerta sui cellulari sono stati inviati anche agli abitanti della capitale Città del Messico dove, secondo quanto ha riferito il quotidiano El Universal, si sono registrate anche interruzioni della fornitura di elettricità in diverse zone.