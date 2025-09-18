Russia, terremoto di magnitudo 7.8 al largo della Kamchatka: allerta tsunami

Un terremoto di magnitudo 7.8 è stato rilevato al largo della costa della Kamchatka, nell'Estremo Oriente russo, secondo quanto riportato dall'Usgs, l'Istituto geofisico americano. Il sisma ha colpito 128 chilometri a est della città di Petropavlovsk-Kamchatsky, a una profondità di 10 chilometri. Il Centro di allerta tsunami del Pacifico americano ha diramato un'allerta per possibili onde pericolose lungo le coste vicine. Pochi giorni fa un altro forte terremoto era stato registrato nella stessa zona.