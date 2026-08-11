Terremoto in Colombia: si scava tra le macerie: oltre 2700 le persone disperse | Salvati mamma e neonato sotto le macerie

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Sono oltre 2700 le persone disperse dopo il terremoto in Colombia di magnitudo 7,4 avvenuto nella giornata di lunedì 10 agosto. Mentre le operazioni di soccorso vanno avanti e si continua a scavare tra le macerie le famiglie colombiane stanno pubblicando informazioni sui propri cari scomparsi su siti web locali gestiti dai cittadini. Il bilancio aggiornato delle vittime è di 132 morti, i feriti sono quasi 600, come diffuso nella notte dall'emittente "Cnn". Gli ospedali di Cali, una delle città più colpite dal terremoto che ha scosso la Colombia, hanno dichiarato l'allerta rossa dopo aver raggiunto il 100% della capacità. Salvati una madre e neonato.
Un barlume di speranza emerge dalle macerie di Cali, in Colombia, dove i soccorritori hanno estratto vivi una madre e il suo bambino neonato. I due erano rimasti intrappolati in un edificio di cinque piani, crollato nel quartiere Ciudad Capri a seguito del terremoto di magnitudo 7.4. Trasferiti nei vicini centri di assistenza, sono stati dichiarati fuori pericolo. Le operazioni di ricerca proseguono senza sosta tra le rovine. Il soccorritore Carlos Ortiz ha raccontato alla stampa: "Per fortuna abbiamo trovato il bambino con la sua mamma, il che ci ha dato molta speranza per continuare a lavorare. Abbiamo già salvato sette persone e al momento stiamo cercando, ci danno segni di vita, una coppia di anziani e il loro nipotino di sette anni". Riferendosi al neonato, Ortiz ha rassicurato: "Per fortuna è stabile, ha riportato piccole lacerazioni al momento di estrarlo, ma è stabile ed è stato assistito dai paramedici della zona".
È salito ad almeno 132 vittime e 570 feriti il bilancio del terremoto di magnitudo 7,4 che ha colpito ieri la Colombia. È quanto rende noto l'emittente "Cnn". La sola città di Pereira ha registrato 60 vittime, mentre cinque città sono in stato di allerta rossa. Ottantasei edifici sono crollati e sette aeroporti hanno sospeso le operazioni. Cinque, tra le 32 capitali dipartimentali, restano in allerta rossa: Pereira, Cali, Quibdó, Manizales e Armenia. Pereira è la città più colpita con 60 morti, seguita da Cali con 15, Quibdó con otto e Manizales con quattro.A Cali, una delle città più colpite, il sindaco ha decretato il coprifuoco e annunciato la militarizzazione della città per garantire la sicurezza e la gestione dell'emergenza.