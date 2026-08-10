CAOS DURANTE LA SCOSSA

Sisma in Colombia, ospedali a pezzi: la fuga dei pazienti tra i detriti

Il sisma di magnitudo 7.4 ha scosso la terra, facendo tremare vistosamente anche le ambulanze e spargendo il panico in strada

10 Ago 2026 - 15:47
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