Al momento, "la strada per Buenaventura non è percorribile dai veicoli commerciali stranieri, inclusi quelli per l'esportazione e l'importazione", ha spiegato Gustavo Gómez, presidente dell'Associazione nazionale degli esportatori di caffè (Asoexport), confermando che le esportazioni di caffè colombiano sono praticamente paralizzate. Lo stop è dovuto a frane e blocchi in diverse strade strategiche che conducono al porto di Buenaventura, da dove transita oltre il 67% dell'export internazionale, dato che i carichi pesanti non possono raggiungere il terminal nevralgico.