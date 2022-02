Tensioni Kiev-Mosca, Tokyo e Seul ai connazionali: "Lasciate l'Ucraina"

Il governo di Seul, che ha aumentato il livello di allerta di viaggio a 4 (il più alto), ha vietato i viaggi in Ucraina ordinando ai suoi cittadini di evacuare: "Si tratta di una misura preventiva nel caso in cui la situazione peggiori rapidamente", ha spiegato il ministero degli Esteri sudcoreano.

Biden: "Cittadini americani devono lasciare l'Ucraina subito" In precedenza era stato il presidente Usa Joe Biden a dire che "i cittadini americani dovevano partire dall'Ucraina". "Non è come avere a che fare con una organizzazione terrorista - ha spiegato -, abbiamo a che fare con uno dei più grandi eserciti del mondo, è una situazione molto differente e le cose potrebbero impazzire velocemente". Biden ha escluso di mandare truppe Usa per evacuare i cittadini americani sottolineando che "Putin è abbastanza intelligente da non fare nulla che avrebbe un impatto negativo sugli americani". Anche il Canada ha seguito gli Stati Uniti.

Anche la Russia ha invitato il personale non essenziale nella sua ambasciata a Kiev a lasciare temporaneamente l'Ucraina.

Olimpiadi Pechino, da atleta ucraino appello alla pace Un invito alla pace è arrivato alle Olimpiadi, forse non a caso dal momento che, nell'antichità, i greci riconoscevano una tregua olimpica durante la quale i conflitti tra le diverse città erano momentaneamente sospesi. Vladyslav Heraskevych, l'atleta ucraino dello skeleton, ha mostrato un piccolo cartello con la scritta "Nessuna guerra in Ucraina" dopo la sua terza prova. Il Comitato olimpico internazionale ha spiegato di considerare il gesto "un appello generale alla pace" e per questo l'atleta non sarà sanzionato. L'atto di Heraskevych, infatti, poteva essere una violazione della Regola 50 della Carta olimpica che afferma che "nessun tipo di manifestazione o propaganda politica, religiosa o razziale è consentita in alcun sito, sede o altra area olimpica".