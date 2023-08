Tenerife, un 25enne cuneese muore travolto da un'onda anomala: salva la fidanzata

E' morto mentre era in vacanza a Tenerife, travolto da un'onda anomala in spiaggia.

Luca Brignone, 25 anni, di Madonna delle Grazie (Cuneo), era nell'isola spagnola, a Santiago del Teide, con la fidanzata Alessia. Entrambi lunedì 14 agosto sono stati travolti dalla terribile onda in una caletta sulla costa di Las Gigantes, ma solo la giovane è riuscita a rimanere a galla, mentre Luca è stato letteralmente inghiottito dall'acqua, scomparendo in mare. Alessia è stata soccorsa e si è ripresa, mentre il corpo del giovane è stato ritrovato molte ore dopo, soltanto martedì 15 agosto. La fidanzata: "I soccorsi sono arrivati in ritardo, Luca poteva salvarsi".