Tempesta artica sugli Usa, bilancio ufficiale sale a 59 vittime | Molti morti assiderati in casa o in auto

Ben 37 decessi si sono verificati nell'area di Buffalo, nello Stato di New York, epicentro della crisi per il quale il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha approvato uno stato di emergenza . La dichiarazione firmata dal presidente sblocca fondi federali e mobilita l'Agenzia federale per la gestione delle emergenze (Fema).

Molti morti assiderati in casa o in auto La contea di Erie a New York, sede della città di Buffalo vicino al confine con il Canada, da sola rappresenta 37 degli almeno 59 decessi legati alla tempesta della nazione, secondo un nuovo rapporto secondo Afp. Secondo le autorità, le persone sono morte perché non avevano il riscaldamento a casa con il freddo gelido. Altri sono stati trovati morti nelle loro auto o per strada.

A Buffalo si cercano i morti casa per casa La Guardia Nazionale è andata porta a porta in alcune parti di Buffalo (Stato di New York) per controllare la situazione delle persone rimaste senza energia durante la tempesta invernale più forte della zona da decenni, e le autorità temono di trovare altre vittime tra la neve che si scioglie.

Questo clima estremamente freddo in molte parti degli Stati Uniti e del Canada è estremamente duro per le persone, e anche per la fauna selvatica. Con una situazione di caos nei trasporti. Gli Stati Uniti stanno ora lentamente emergendo dalla tempesta storica, ma il suo impatto continua a farsi sentire a Buffalo e negli aeroporti, con centinaia di migliaia di passeggeri che hanno visto i loro voli cancellati.

Congelata una parte cascate del Niagara Una parte delle cascate del Niagara si è congelata a causa della tempesta artica. Lo riporta il New York Post sottolineando che il fenomeno si è verificato soltanto cinque volte nella storia. A causa dall'immenso volume di acqua riversato, 3.160 tonnellate al secondo, le più famose cascate del mondo non si possono mai congelare del tutto. E tuttavia, le foto di parti di esse cristalizzate sono diventate virali suoi social media.