Tel Aviv, crocifissi spezzati e statue di Sant'Antonio distrutte: sfregio nella chiesa cristiana di Jaffa

© Israel Police
Cristo giace a terra, senza croce e senza un braccio. Accanto a lui, gettate sul pavimento, due statue di Sant'Antonio da Padova. È la scena che si è parata davanti agli occhi dei fedeli del quartiere di Jaffa, a Tel Aviv, sono entrati nella chiesa che prende il nome dal francescano portoghese trapiantato in Veneto.
Il giovane arrestato e i due precedenti
Tra aprile e maggio scorsi erano già accaduti due episodi di vandalismo: un soldato israeliano aveva preso una sigaretta e l'aveva messa in bocca a una statua bianca di Maria, un altro militare aveva sbriciolato a martellate un crocifisso. Questa volta, secondo quanto riporta Times of Israel, un ventenne sarebbe stato arrestato con l'accusa di aver compiuto questi atti vandalici. Stando a quanto ha riportato la polizia di Tel Aviv, sarebbero stati diversi i crocifissi danneggiati e diverse statue sono state gettate a terra e distrutte.