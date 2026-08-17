Tel Aviv, crocifissi spezzati e statue di Sant'Antonio distrutte: sfregio nella chiesa cristiana di Jaffa

Tra aprile e maggio scorsi erano già accaduti due episodi di vandalismo: un soldato israeliano aveva preso una sigaretta e l'aveva messa in bocca a una statua bianca di Maria, un altro militare aveva sbriciolato a martellate un crocifisso. Questa volta, secondo quanto riporta Times of Israel, un ventenne sarebbe stato arrestato con l'accusa di aver compiuto questi atti vandalici. Stando a quanto ha riportato la polizia di Tel Aviv, sarebbero stati diversi i crocifissi danneggiati e diverse statue sono state gettate a terra e distrutte.