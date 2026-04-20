Soldato israeliano colpisce con una mazza la statua di Gesù in croce

Dopo 26 anni Israele torna a occupare vaste aree del sud del Libano. Pochi i civili rimasti in queste terre, fatta eccezione per alcuni villaggi cristiani. Ed è proprio in uno di questi piccoli centri che un soldato israeliano è stato fotografato mentre colpisce con una mazza la statua di Gesù in croce. L'esercito ha annunciato un'indagine, il governo israeliano condanna il gesto. Il ministro degli Esteri Tajani parla di "un atto di violenza contro i cristiani".