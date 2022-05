Taiwan, la Cina avverte Biden: "State giocando col fuoco" | Gli Usa: "Pronti a usare la forza in caso di invasione"

Taiwan ha raddoppiato i tempi di addestramento per i riservisti e ha aggiunto anche un'altra importante novità. I giorni di training per i militari in congedo che possono essere richiamati in caso di necessità, 2,3 milioni nell'isola, passa da 5-7 giorni a due settimane. E dalla teoria, si passa alla pratica: partite le esercitazioni a fuoco nei poligoni. E' così che Taiwan si prepara alla "guerra asimmetrica"? La presidente Tsai Ing-wen si è presentata in una base militare di Taoyuan, dove sono in corso i camp per i riservisti, indossando la tuta mimetica. La crisi ucraina l'ha messa in allarme...