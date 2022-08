Taiwan, la Cina estende ancora le esercitazioni militari intorno all'isola

Biden "non preoccupato" dalla pressione militare cinese su Taiwan -

L'annuncio di Pechino giunge a poche ore di distanza dal primo commento del presidente statunitense Joe Biden sulla crisi in corso. Il capo della Casa Bianca si è detto "non preoccupato" dall'aumento della pressione militare cinese su Taiwan, e si è detto convinto che la Cina non si spingerà oltre.





Esercitazioni anche da parte delle forze armate di Taiwan -

Nel frattempo, anche le forze armate di Taiwan hanno effettuato una serie di esercitazioni a fuoco vivo. Un portavoce dell'Ottavo corpo d'armata dell'Esercito taiwanese ha precisato che l'esercitazione era già stata programmata e non costituisce una risposta diretta alle manovre di Pechino. L'esercitazione si è svolta nella contea taiwanese meridionale di Pingtung. Taipei ha in programma ulteriori esercitazioni giovedì 11 agosto, col coinvolgimento di centinaia di militari e circa 40 obici. Le forze armate condurranno inoltre le esercitazioni annuali il prossimo 5 settembre, sempre a Pingtung.

Il ministro degli Esteri di Taiwan: Pechino si prepara all'invasione -

Lunedì il ministero degli Esteri di Taiwan, Joseph Wu, ha condannato la prima estensione delle esercitazioni militari cinesi, che avrebbero dovuto concludersi nella giornata di domenica 7 agosto, affermando che Pechino sta "deliberatamente aprendo una crisi" e sta "continuando a provocare". Secondo il ministro, la Cina ha usato le esercitazioni per preparare l'invasione di Taiwan e la rabbia per la visita della speaker della Camera Usa Nancy Pelosi è solo una scusa.

"Violazioni gravi del diritto internazionale da parte della Cina" -

Wu ha accusato la Cina di "violazioni gravi del diritto internazionale". Pechino "sta conducendo esercitazioni militari su larga scala e lanci di missili, nonché attacchi informatici, disinformazione e coercizione economica, nel tentativo di indebolire il morale a Taiwan". Il capo della diplomazia di Taiwan ritiene che le attività militari cinesi attorno all'isola non avrebbero potuto essere organizzate così in fretta come una reazione alla visita di Pelosi presupporrebbe. Wu si è detto convinto che la Cina sta "chiaramente cercando di dissuadere altri Paesi dall'interferire nel suo tentativo di invadere Taiwan" e ha anche mostrato che aveva intenzioni geostrategiche molto più ampie, ovvero "alterare lo status quo nello Stretto di Taiwan e nell'intera regione".

La difesa cinese: "Normali" esercitazioni -

La Cina si è difesa con il portavoce del suo ministero degli Esteri, Wang Wenbin, che in conferenza stampa ha sottolineato come Pechino stia conducendo "normali" esercitazioni militari in maniera "aperta, trasparente e professionale". La Cina, ha aggiunto Wang, ha annunciato inoltre l'avvio delle esercitazioni in maniera tempestiva, coerentemente con la legge nazionale e con il diritto internazionale.