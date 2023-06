Svizzera, al referendum vince il sì: "Zero carbone entro il 2050"

Con una schiacciante maggioranza del 78,5 % di voti, è stata accettata anche l'introduzione di un'imposizione minima del 15% per i grandi gruppi di imprese attivi a livello internazionale. Contro la "Legge federale sugli obiettivi in materia di protezione del clima, l'innovazione e il rafforzamento della sicurezza energetica" adottata dal Parlamento, era stato lanciato un referendum dall'Udc, partito della destra radicale e maggiore forza politica del Paese.

Cosa comporta la vittoria del sì

Con la vittoria del sì, invece, si punta a una riduzione progressiva del consumo di petrolio e gas e di accrescere la produzione di energia da fonti rinnovabili, come l'eolico ed il solare. Il progetto prevede tra l'altro sostegni finanziari (200 milioni di franchi all'anno - pari a circa la stessa la somma in euro - per un periodo di dieci anni) per favorire la sostituzione di impianti di riscaldamento con carburanti fossili e la promozione dell'efficienza energetica degli edifici. Inoltre saranno sostenute le imprese che investono in tecnologie rispettose del clima. Non vengono introdotti divieti né nuove tasse.