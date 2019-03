Svizzera, insegue i ladri: poliziotto condannato per eccesso di velocità

Un poliziotto è stato condannato a un anno di prigione con la condizionale per aver superato i limiti di velocità durante un inseguimento. Per intercettare alcuni ladri ritenuti pericolosi, l’uomo ha guidato a 126 km/h in una zona dove il limite è di 50 km/h. E’ accaduto in Svizzera, nei pressi di Ginevra. "Il mio cliente è stato condannato come se fosse un normale automobilista che ha fatto l'imbecille in una zona a 50 km/h", ha detto Jacques Roulet, difensore dell'uomo in divisa. Lo riportano Le Temps e la Tribune di Genève.