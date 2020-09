Svizzera, bocciata al referendum l'iniziativa anti-immigrazione

Ticino in controtendenza - Per essere accettate le iniziative popolari devono essere approvate dalla doppia maggioranza del popolo e dei cantoni. Il testo sottoposto a referendum è stato invece respinto da una maggioranza dei 26 cantoni e semi-cantoni. E a proposito di cantoni è stato in controtendenza il risultato nel Ticino dove ha vinto il "Sì". Gli elettori del canton Ticino, infatti, hanno approvato l'iniziativa 'Per un'immigrazione limitata' con il 53,1% di voti a favore e 46,9 contrari.

La Svizzera, dunque, non tornerà a decidere autonomamente quali stranieri accettare e quali no, essendo stata respinta l'iniziativa popolare dell'UDC per abrogare l'accordo sulla libera circolazione delle persone con l'Unione europea.