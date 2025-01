Svezia, ucciso l'uomo che nel 2023 bruciò una copia del Corano

L'uomo che nel 2023 bruciò una copia del Corano, provocando violente proteste in molti Paesi islamici, è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco in Svezia. Lo ha detto la polizia, non precisando però il nome della vittima. Per i media svedesi di tratta di Salwan Momika, rifugiato iracheno di 38 anni che divenne noto proprio per aver bruciato pubblicamente copie del Corano a Stoccolma. La vittima è stata uccisa a colpi d'arma da fuoco nel suo appartamento a Sodertalje, secondo quanto riportato da Svt, la televisione di stato svedese. In relazione alle indagini sull'omicidio sono state arrestate cinque persone.