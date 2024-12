Svezia, il fenomeno delle "soft-girl" che lasciano il lavoro fa discutere: ecco di cosa si tratta

Il fenomeno, complici i social network, si è diffuso rapidamente in tutto il mondo ma sta facendo molto discutere in Svezia. Un paese noto per la sua capacità di sostenere l'uguaglianza di genere, eppure anche lì le giovani donne stanno abbracciando la tendenza che celebra l'abbandono del lavoro. A sottolineare la particolarità del fenomeno anche la BBC, che ha raccolto la testimonianza di un 25enne svedese, Vilma Larsson, che da un anno ha deciso di diventare una casalinga: "Non sono mai stata così felice" ha raccontato dopo aver lavorato in un supermercato, in una casa di cura e in fabbrica. Il suo fidanzato lavora da remoto nel settore finanziario e, mentre lui passa le giornate al portatile, lei è in palestra, fuori a prendere un caffè o a cucinare. Condivide il suo stile di vita su Instagram, YouTube e TikTok, dove ha accumulato 11.000 follower. Alcuni dei suoi post hanno ottenuto quasi 400.000 Mi piace, anche se dice di non ricavare un reddito dai suoi contenuti. Utilizza gli hashtag "hemmaflickvän" e "hemmafru" (termine svedese che significa "fidanzata casalinga" e "casalinga") e si descrive come una "ragazza soft", che abbraccia uno stile di vita più dolce e femminile piuttosto che concentrarsi sulla carriera.