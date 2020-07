Svezia: i preti donna superano quelli uomini

Per la prima volta nella storia della Svezia, ci sono più preti donna che uomini. Su un totale di 3.060 infatti, 1.533 sono donne. Ad annunciarlo la stessa Chiesa svedese che, essendo luterana, dal 1958 permette anche alle donne di prendere i voti. Ad oggi, in molte parrocchie svedese la messa viene dichiarata in co-presenza da un pastore uomo e uno donna.