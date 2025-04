Sudan, Unhcr: "Dopo due anni di guerra 13 milioni di persone fuggite e aiuti in diminuzione"

L’Unhcr, Agenzia ONU per i Rifugiati, e i partner stanno aumentando il sostegno per assistere le famiglie che decidono di tornare a casa. La guerra ha devastato le infrastrutture e i servizi essenziali della città. Mentre il conflitto e della fuga di persone si intensificano, i fondi sono in ritardo. I finanziamenti per la risposta regionale sono inferiori al 10% di quelli necessari, rendendo impossibile coprire i bisogni di base. Gli ultimi tagli globali ai finanziamenti umanitari mettono a rischio i programmi critici, con le équipe umanitarie costrette a fare scelte irragionevoli e i rifugiati costretti a ricorrere a strategie dannose per soddisfare le loro esigenze di base. Le riduzioni dei finanziamenti arrivano proprio in un momento in cui i bisogni non sono mai stati così grandi. In Sudan, la riduzione dei fondi ridurrà l’accesso all’acqua potabile per almeno mezzo milione di sfollati, aumentando significativamente il rischio di colera e di altre malattie trasmesse dall’acqua. Impedisce inoltre di trasferire i nuovi arrivati in aree più sicure, lontano dai centri di transito sovraffollati al confine in luoghi come il Sud Sudan e il Ciad, dove oltre 280.000 rifugiati rimangono bloccati in luoghi di fortuna senza un riparo adeguato, acqua pulita, assistenza sanitaria o protezione.