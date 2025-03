Sudan, bombardamento a Omdurman: almeno sei morti, anche due bambini

Sei persone, tra cui due bambini, sono state uccise in un bombardamento delle Forze di supporto rapido sudanesi nella città di Omdurman. È quanto riferiscono fonti mediche citate dall'emittente "Rfi". Nell'attacco sono rimaste ferite altre 36 persone, metà delle quali sono bambini. Secondo quanto affermato dall'Ufficio federale dei media di Khartum, il bombardamento ha danneggiato aree residenziali nel nord di Omdurman, colpendo civili nelle loro case e bambini che giocavano in un campo da calcio. I media statali hanno riferito che le Rsf hanno utilizzato un lanciarazzi per bombardare i quartieri occidentali di Al Thawra durante le preghiere di Tarawih.